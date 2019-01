De Laurentiis: "Cessioni Koulibaly e Allan? Vendiamo solo chi vuole partire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di una intervista concessa a Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato sollecitato anche sul mercato. E non solo.

Su Kou ed Allan? "Per Koulibaly ho rifiutato 105mln in estate. Allan? Sono riflessioni che faremo solo in caso di offerte indecenti o se la volontà dei giocatori sarà di accettare tali proposte".

Dal 2024 Superlega europea senza Napoli? "Il Napoli è la quarta realtà italiana con 40mln di tifosi certificati nel mondo. Chi sarà preposto a certe decisioni farebbe un clamoroso autogol se non tenesse in considerazione i nostri risultati sportivi ottenuti in questi ultimi 10 anni".