De Laurentiis è carico: "Noi l'anti-Juve. Barcellona? Per il Napoli non c'è sfida impossibile"

“Ora Messi, per il Napoli non c’è sfida impossibile”. Parola di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, a due giorni dalla vittoria in Coppa Italia sulla Juventus, racconta al Corriere dello Sport le sue sensazioni in vista del prossimo confronto di Champions League contro il Barcellona: “Possiamo giocarcela. E spero che il Camp Nou sia riaperto per quando giocheremo. Champions in campionato? Ci proviamo, cambierebbe gli scenari futuri. Abbiamo battuto Lazio, Inter e Juve, siamo noi l’anti-Juve. Ci proviamo”.