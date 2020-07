De Laurentiis: "Napoli macchina da Europa. Quest'anno c'è stato l'incidente ancellottiano..."

Questo Napoli è da Champions e Osimhen ne farà parte? E' una delle domande che sono state poste in conferenza stampa ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che questa mattina - in occasione della presentazione del nuovo ritiro a Castel di Sangro - ha risposto così: "Il Napoli è da undici anni una macchina da Europa. Poi quest'anno abbiamo avuto questo incidente ancellottiano e abbiamo dovuto fare il recupero, che stiamo facendo. Proprio nel giorno dei 60 anni di Ancelotti ho avuto la possibilità di parlare per tre ore con Gattuso e io sono rimasto in quella occasione positivamente impressionato da lui. Perché il mondo dei calciatori è un mondo dove gli argomenti da condividere non sono tantissimi, mentre con lui si può parlare di tutto. E poi lui non è un inquieto, ma un uomo appagato, sia sul piano personale che economico. Non hanno bisogno di guadagnare per vivere, quindi non c'è questo spasmodico rincorrere chissà cosa. Lui e la moglie sono persone che serenamente svolgono la loro professione per amore".

