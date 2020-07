De Laurentiis: "Perché i campionati non ripartiranno tutti insieme? Una cazzata totale..."

Aurelio De Laurentiis e la possibilità di organizzare amichevoli internazionali questa estate a Castel di Sangro, sede del ritiro estivo. Il numero uno del club partenopeo ne ha parlato quest'oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione: "E' tutto molto on air, cercheremo di vedere cosa si potrà fare localmente. Poi per gli altri bisognerà vedere gli altri, perché alcuni hanno cominciato prima di noi. Una cazzata totale è che noi abbiamo l'ECA e la UEFA, ma hanno mai deciso di dire tutti ai nastri di partenza lo stesso giorno? E' l'anarchia completa e quindi noi in base a questa anarchia dovremo vedere cosa accadrà. Noi siamo molto amici del Liverpool, del Barcellona, ma vediamo cosa accade perché poi tu non sei padrone in casa degli altri perché anche gli altri hanno situazioni e obblighi contrattuali".

