De Laurentiis: "Sarri-Juve? Sarebbe divertente. A Baku tiferò per lui"

Nel giorno del suo 70esimo compleanno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' e ha voluto ringraziare i tifosi per i tanti messaggi di auguri ricevuti: "Ringrazio i tifosi per gli auguri. Vincere uno scudetto sarebbe un'unica e fortissima emozione, una festa veramente straordinaria, però gli voglio dire che la mia festa nella napoletanità l'ho vissuta con i miei genitori, i miei zii ed i miei nonni. Ce la siamo portata dietro sempre e mi hanno lasciato indelebile l'immagine di una cultura unica al mondo. Dovremo coronare ancora di più quello che stiamo facendo, col massimo del massimo che è lo Scudetto, ma anche la Champions non sarebbe male (ride, ndr)".

Sarri alla Juve? Sarebbe divertentissimo - De Laurentiis s'è poi espresso sulla possibilità che Maurizio Sarri, a partire dalla prossima stagione, possa sedere sulla panchina della Juventus: "Dipende da lui, quando uno esce da casa nostra non posso che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra a Baku e se dovesse vincere sarei felicissimo, se lo sarebbe meritato. Poi se viene alla Juve sarebbe divertentissimo".