Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto, al Corriere della Sera, ad una domanda sulla Superlega che ha in mente il presidente della Juventus Andrea Agnelli: "Agnelli è un uomo intelligente, non voglio credere che abbia in mente un torneo di questo tipo che sarebbe riduttivo per il resto del calcio europeo. Ciò che mi preoccupa è che si parli di riforma dal triennio 2024-2027".