© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della puntata di “Aspettando il weekend” ha parlato il trequartista dell’Udinese Rodrigo De Paul in vista della sfida di campionato contro la Juventus e del suo futuro. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Sportitalia: “Arriviamo in un buon momento, siamo reduci dal pari con il Napoli ma sappiamo quanto sia forte la Juve in casa propria. Se andiamo convinti però possiamo fare una grande partita, in queste occasioni devi avere la voglia di dare tutto altrimenti è impossibile”. Sugli argentini della Juve: “Dybala è un amico ci sentiamo sempre e sono contento per il momento che sta vivendo, lo merita”. Sulla sfida con Ronaldo: “L’ho già incontrato in Spagna, sempre affrontare giocatori di questa portata è uno stimolo grandissimo. Poi dentro il campo ognuno farà il meglio per la sua squadra”. Sull’arrivo di mister Gotti: “Quando ha preso questa squadra ci ha detto cose semplici che abbiamo usato per lavorare meglio. Siamo una squadra piena di qualità ma non di esperienza, piano piano dobbiamo costruire sulle cose più semplici per diventare una grande squadra”. Sul mercato, si parla di Inter e di andare a giocare con Lautaro Martinez: “Sono abituato a questi momenti, se ne parla sempre. Il calcio è così, uno si abitua. Quando escono queste cose su grandi club come l’Inter è una gioia perché vuol dire che sto lavorando bene, ma la mia testa è qui e farò di tutto per l’Udinese fino a che staró qui”.