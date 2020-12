De Paul il primo obiettivo Inter ma l'ago della bilancia del mercato sarà la cessione di Eriksen

Rodrigo De Paul è il grande obiettivo per il gennaio nerazzurro. Piero Ausilio sta lavorando senza sosta per provare a regalare ad Antonio Conte e al progetto di Steven Zhang quello che è un giocatore attorno al quale gravita da lungo tempo come l'argentino dell'Udinese. "Non andrò da qui sbattendo la porta". Parole importanti e d'amore per il progetto friulano da parte del giocatore che però è ora al bivio della carriera. Diventare un novello Antonio Di Natale, un caposaldo del progetto della famiglia Pozzo, o provare il salto di carriera?

Eriksen decisivo Ausilio e Marotta hanno un obbligo. Far spazio a De Paul liberando Christian Eriksen. Inevitabile. Però il danese non ha proposte per acquistarne il cartellino e anche trovare un club pronto a prenderlo in prestito non è facile. 7.5 milioni di euro di ingaggio sono un fardello importante, sicché serve trovare chi creda veramente nelle (indiscutibili) doti del ragazzo. In Germania ci pensa il Borussia Dortmund, ed è più che un'ipotesi. L'Inter aspetta una proposta, di fatto ha messo il cartellino vendesi ma pure prestasi.

Il bilancio e gli investimenti L'ultimo bilancio in perdita, per l'Inter come per tutte, impone una riflessione sul mercato che verrà. Ovvero che le spese saranno d'ora in poi più ragionate e oculate, niente più ingaggi faraonici almeno fin quando il mondo non tornerà sui binari e il movimento tutto in attivo. Sicché spendere per De Paul, cash, non è cosa fattibile e per questo l'Inter proverà a inserire delle contropartite come potrebbe essere nel caso Andrea Pinamonti o altri giovani che potrebbero interessare all'Udinese.