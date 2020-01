© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Stregone Rodrigo de Paul torna decisivo per l'Udinese, proprio nella serata più decisiva: nello scontro diretto contro il Lecce doveva arrivare un segnale importante sulle potenzialità dei bianconeri di lottare per la permanenza in Serie A, non perdere sarebbe stato molto importante. La magia dell'argentino, forse ringalluzzito dall'apertura del mercato, ha regalato addirittura una vittoria, che vale davvero oro. Un successo che proietta i bianconeri a + 6 sull'avversaria di oggi e +7 sulla zona retrocessione, un bel pieno di certezze con cui riempire la calza della Befana. E che regala un po' di serenità a squadra e società, comunque intenzionata a non privarsi del suo numero 10 a gennaio: dopo il gol di stasera, ancora e sempre di più.