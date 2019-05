De Rossi al Boca Juniors. Alfaro: "Un grande ma nessun contatto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La conferenza stampa della vigilia della sfida fra il Boca Juniors e l'Argentinos Juniors è stata l'occasione per Gustavo Alfaro, tecnico degli Xeneizes, di parlare delle voci che vogliono il club di Buenos Aires come possibile destinazione di Daniele De Rossi, capitano in uscita dalla Roma. "De Rossi è un giocatore importante e non è l'unico che ha manifestato interesse nel vestire la maglia del Boca. Da queste situazioni alla realtà c'è molta differenza. Ad oggi non ho parlato con nessuno".