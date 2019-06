De Rossi-Boca Juniors, si può. Burdisso: "Mi ha dato la sua disponibilità"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Il ds del Boca Juniors Nicolas Burdisso, intervenuto in conferenza stampa per commentare il mercato degli Xeneizes, ha confermato i rumors degli ultimi giorni sul possibile arrivo del suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi: "Se n'è parlato tanto nei giorni scorsi, Daniele mi ha aperto le sue porte e sarebbe la ciliegina sulla torta per noi. Io lo conosco bene e ho pensato a lui perché stima tanto il Boca, guarda spesso le nostre partite. Qui ci sono chiaramente aspetti emotivi che in Cina e in MLS non ci sono".