De Rossi contro Totti, Pallotta replica: "Qualcuno vuole danneggiarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta ha risposto, tramite le colonne de 'Il Messaggero', all'inchiesta pubblicata questa mattina dal quotidiano 'La Repubblica' in merito alla rottura avventura in questa stagione in casa Roma tra Totti e De Rossi. “Sono tutte cazzate, qualcuno sta provando a danneggiare la Roma con continue bugie", ha detto il numero uno del club giallorosso.