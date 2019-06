Fonte: di Andrea Losapio e Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi e il futuro. Sono i giorni e le ore del domani della bandiera della Roma che fu e che non sarà. Una situazione ingarbugliata, i contatti con la Fiorentina sono stati concreti, le parti hanno cercato l'accordo ma il presidente Commisso non ha ancora svelato del tutto le carte in gioco. C'è il Bologna: Walter Sabatini lo ha chiesto, De Rossi valuta, dall'altra parte la Sampdoria prepara il contatto ma anche qui è da convincere il giocatore. Speranze e idee? C'è il Milan. Con cui c'è stato un timido sondaggio ma nessun affondo. Ore decisive. Un rebus con più strade possibili, da Firenze a Genova e non solo.