De Rossi e l'assenza al funerale di Losi: "Ho commesso un grave errore. Mi dispiace"

vedi letture

La sua assenza e quella della società al funerale di Losi, può ricostruire cosa è accaduto? E' una delle domande poste a Daniele De Rossi, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 24esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Io posso parlarti per me... Non ho chiesto quando era la data, dove era il luogo. La partita del giorno prima mi ha distratto e ho commesso questo grave errore. Mi dà fastidio, mi dispiace non essere andato a salutarlo. Non è una questione di protocollo, di ruolo, ma di rapporto che c'era. La risposta del figlio mi ha fatto capire che è molto simile al padre, che la mela non cade mai troppo lontano dall'albero..."

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Mi dispiace tanto non averlo salutato e lì mi fermo. La distrazione è grave e mi dispiace perché c'era un bel rapporto. Ho parlato con Roberto Losi che è stato meraviglioso, la cosa più importante era spiegare a lui. Ci sono state tante occasioni in cui queste cose non le ho sbagliate, questa volta sì e chiedo scusa".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Daniele De Rossi.