De Rossi e la Roma: gli applausi e i cori per l'arrivederci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I cori, gli applausi e le lacrime per l'emozione. Per una storia d'amore che finisce, almeno momentaneamente. Daniele De Rossi e la Roma si salutano, senza lasciarsi definitivamente perché le porte per il suo ritorno da allenatore o dirigente saranno sempre aperte. Non come calciatore, però. Tutto ha un inizio e una fine e la dirigenza giallorossa ha deciso di mettere termine al De Rossi calciatore della Roma.

Nonostante il dissenso del pubblico, che ha affollato questa sera l'Olimpico solo per salutare Capitan Futuro pronto a far parte al passato. Già in questo pre-gara viene proiettata qualche foto del De Rossi imberbe in veste giallorossa, l'attenzione di tutti è rivolta solo sul numero 16 che da domani consegnerà la sua fascia a Fiorenzi come annunciato ieri nella lettera di ringraziamento. Senza pensare troppo alla sfida contro il Parma già salvo, poiché per la qualificazione romanista alla Champions servirebbe un miracolo e una combinazione di risultati che sembra quasi impossibile.

Allora meglio salutare nel migliore dei modi DDR, con la Roma che ripartirà dall'Europa League senza di lui. Nonostante si tratti di un arrivederci, perché non è difficile immaginare De Rossi pronto a rientrare in giallorosso tra uno o due anni. Quando avrà deciso di appendere gli scarpini al chiodo e vestire la tuta da allenatore o l'abito da dirigente.