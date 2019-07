De Rossi ha detto sì: andrà al Boca Juniors. Accordo per una stagione

Daniele De Rossi ha detto sì: presto sarà un nuovo calciatore del Boca Juniors. Il centrocampista romano ed ex capitano della Roma - informano i colleghi di Sky Sport - avrebbe sciolto definitivamente le riserve e optato per l'Argentina, e per la squadra probabilmente più iconica del campionato. Il pressing del ds ed amico Nicolas Burdisso ha funzionato: De Rossi nelle prossime ore metterà la sua firma sul contratto annuale con gli Xeneizes.

Ora l'ok è definitivo. #DeRossi ha detto sì al #BocaJuniors

Un anno di contratto e firma nelle prossime ore.

Era destino che prima di smettere di giocare indossasse quella maglia. @SkySport #SkyCalciomercato pic.twitter.com/R9J8COlXtY — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 16, 2019