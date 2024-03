De Rossi: "Lukaku? Se ha risposto sì al Belgio, immagino che domenica ci sarà"

Vocegiallorossa.it riporta le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Daniele De Rossi al termine di Brighton-Roma 1-0. Nonostante la sconfitta, la squadra giallorossa ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League grazie al 4-0 dell'andata: "Immaginavo che il Brighton partisse così forte, la partita da battaglia siamo sempre pronti a farla, oggi e sempre. Ma in battaglia bisogna essere lucidi, siamo stati un po' sporchi sulle uscite perché c'erano gli spazi per fargli tanto male. Se sbagli le uscite poi diventa difficile respirare, bravi i centrali che hanno giocato da ammoniti. Dobbiamo capire che a volte con la palla si difende e per questo potevamo fare molta meno fatica".

L'abbraccio con De Zerbi? E questo modulo?

"Lo facciamo altre volte e lo abbiamo fatto sempre bene, con le vie di mezzo ti ammazzano perché le riconoscono. Dovevamo capire che dovevamo essere più compatti nelle zone centrali perché era più difficile uscire con il 4-4-2. Pensavo che avremmo potuto fare qualcosa di più in contropiede però ripeto, dovevamo essere più puliti sul possesso. Il gol era buono, da quello che vedo, la partita poteva essere finita molto prima, va detto anche questo. C'è affetto e ammirazione da parte mia per De Zerbi, deve essere orgoglioso di quello che ha creato qui, la squadra ha fatto due ottime prestazioni e ha perso contro una squadra più forte".

Con che sensazione lasci queste due partite?

"Abbiamo fatto due buone partite, lo sei condizionato dal 4-0, c'è poco da fare. Non è che dai meno, dai qualcosa di diverso. Vai più in difficoltà che oggi all'Olimpico, sai benissimo che non si parte da 0-0, me ne vado con la consapevolezza che la squadra è stata magnifica all'andata perché ci ha permesso di fare le scelte di oggi. Dobbiamo essere più bravi sui contropiedi perché non è una vergogna sfruttarli, con la gamba che abbiamo è quasi un dovere per noi".

Che squadra vorresti evitare?

"Non penso che ci fossero mai state così tante squadre forti ai quarti negli ultimi anni, davvero una vale l'altra".

Come commenti la confessione di Osvaldo?

"Ci parlerò con Dani, è mio fratello. Ci siamo sentiti e preferirei non esprimere nulla, non sapevo tutto, io ci sono sempre per lui, come è stato lui per me quando sono andato in Argentina".

Lukaku va in nazionale, va perché deve o può giocare domenica?

"Lo scopriremo domani, se ha risposto presente al Belgio mi immagino che ci sarà. Qualora non ci fosse ho tanta fiducia in tutti, non ho problemi a schierare altri giocatori al posto suo".