De Sanctis: "Quella di Capello un'uscita goffa". Da Sky arriva la replica

"Con tutto il rispetto per mister Capello, che ha segnato la storia del calcio e della Roma, ha fatto un'uscita goffa. Stiamo ricevendo tantissimo da Nicolò, non c'è motivo di considerarlo fuori dagli schemi". Con queste dichiarazioni, il club manager della Roma Morgan De Sanctis quest'oggi - a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Borussia Mönchengladbach - è tornato su quanto detto ieri sera da Capello su Zaniolo, parole che hanno suscitato non poche polemiche nella giornata odierna.

Una replica a cui, al termine dell'intervista, ha fatto seguito la controreplica di Sky, tramite la giornalista e conduttrice Anna Billò: "Ci tengo a precisare - ha detto - che i nostri opinionisti sono liberi di dire ciò che pensano".