Attacco di Capello a Zaniolo. La mamma: "Perché questa campagna?"

"Quando vediamo un ragazzo così bravo esordire così giovane siamo felici anche noi". Nella serata di ieri, il giornalista Paolo Condò presente nello studio 'Sky' ha così commentato durante l'intervista a Sebastiano Esposito l'esordio in Champions League dell'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter. Parole a cui ha immediatamente replicato l'ex allenatore Fabio Capello, con una frecciata: "Ecco, non prendere quella strada", ha detto Capello a Esposito che ha replicato: "No, no".

Una battuta che ha fatto molto discutere a Roma e non solo. E alla quale questa mattina, tramite Instagram, ha replicato la mamma di Zaniolo, Francesca Costa: "Tu che per me dovresti essere e continuare ad essere un esempio, non una strada da evitare. Spero - ha scritto in un altro passaggio - che tutta questa campagna della quale non comprendo i motivi non ti destabilizzi". In basso le sue storie.