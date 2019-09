© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la presenza di stasera Lorenzo De Silvestri taglia il traguardo delle 100 partite in maglia granata. Il giocatore è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel pre partita:

"Provo tanto orgoglio, per tutto il percorso di questi quattro anni. E' una storia che continua e sono contento di aver dato tutto e di continuare a farlo."

Un'immagine che ti è rimasta particolarmente? "L'anno scorso alla seconda rovesciata del "Gallo", in una partita dove siamo passati da perdere 2-1 a vincere 3-2, e che è valsa lo storico record di punti del Torino. E' stata una bella esultanza di gruppo.

Un'obiettivo che abbiamo raggiunto è di avere accomunato il tifo, la società, la squadra e lo staff in questa passione granata, questo è positivo perché racchiude i valori del Toro. Dev'essere anche l'obiettivo di stasera e del campionato".