De Silvestri saluta il Torino: "Ho indossato questa maglia con orgoglio"

Lorenzo De Silvestri, esterno che ha lasciato il Torino a parametro zero dopo quattro stagioni con ogni probabilità per vestire la maglia del Bologna, ha inviato un messaggio via Twitter per salutare i granata: "Sono passati 4 anni dal giorno in cui, in punta di piedi, arrivai a Torino. Quattro anni che mi hanno visto indossare, con orgoglio, la gloriosa maglia granata per 128 volte realizzando 13 reti".