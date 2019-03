© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha risposto a chi gli ha chiesto del suo futuro. "Contratto? Sto bene qua, dobbiamo meritarci tutti la conferma, io per primo. Penso sempre di essere in discussione e vicino all'esonero, ma non perché lo vivo con pessimismo, ma perché non sono così giovane da farmi inghiottire da gossip o altro. Penso solo a fare punti per salvarci, anche velocemente, perché ci vuole poco a tornare nel calderone. Ho un contratto, una squadra che mi fa svegliare felice di allenare, il resto non mi interessa", le parole dell'ex mister del Benevento.