Debrecen-Torino, le formazioni ufficiali: Berenguer con Zaza-Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri punta sui titolari per chiudere la pratica Debrecen nei preliminari di Europa League. In avanti al fianco di Belotti ci sono Zaza e Berenguer, mentre a centrocampo Baselli e Meite sono i due centrali con De Silvestri e Ansaldi che agiranno da esterni. In difesa Bremer confermato al fianco di Izzo e Nkoulou. Nelle fila ungheresi in avanti c’è Garba con Varga alle sue spalle, mentre sugli esterni agiranno Szecsi e Trujic.

Queste le formazioni ufficiali:

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Tozser, Haris, Trujic; Varga; Garba. Allenatore: Herczeg

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Bereguer. Allenatore; Mazzarri

