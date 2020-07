Decimo gol di Kucka con la maglia del Parma. Superate le reti realizzate con Genoa e Milan

Juraj Kucka, che ha sbloccato la sfida dell'Olimpico dal dischetto , ha segnato più gol con il Parma in Serie A (10 in 41 presenze) che con ogni altra squadra con cui ha giocato nella competizione (9 gol in 122 gare con il Genoa, 4 gol in 59 gare con il Milan).