Della Frera (Commissione FIGC): "Stadi? Chiediamo riapertura più ampia"

Il professor Walter Della Frera, membro della Commissione medico scientifica della Figc, ha parlato a Radio Sportiva. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Mille spettatori negli stadi? Riporto le parole del mio presidente Gravina, è senz'altro troppo poco, ma è un primo passo per quella che noi speriamo possa essere una riapertura più ampia, con una percentuale rispetto alla capienza degli impianti. Avevamo proposto il 30%, ma può essere il 25 come il 40, dipende dall'andamento epidemiologico. La nostra responsabilità ora è quella di aspettare, ma al tempo stesso abbiamo già inviato un protocollo al CTS per regolare i vari aspetti. La questione tamponi? Noi come Commissione Medico Scientifica, supportati da vari scienziati che lo sostengono, continuiamo a ritenere utile e sufficiente un tampone ogni sette giorni. Da parte dei calciatori c'è grande senso di responsabilità. Prima di tutto c'è la tutela della salute".