Dentro Nainggolan e fuori Oliva? Si muove il mercato del Cagliari. L'Amburgo sul mediano

Novità sul mercato del Cagliari, in uscita, dopo l'arrivo imminente di Radja Nainggolan in prestito secco dall'Inter. Gazzetta.it spiega che ci sono offerte per Christian Oliva. Per l’uruguaiano si è fatto avanti l’Amburgo che ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Per il 24enne mediano si profila un’opportunità in Bundesliga 2 per giocare con più continuità.