Derby d'Italia utile per il futuro: da Perisic a Dybala-Icardi, i nomi in ballo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Juventus, nonostante gli scarsi significati di classifica, ha comunque tanto da raccontare. Gli intrecci legati al mercato, a partire dal possibile scambio fra Icardi e Dybala, di certo non mancheranno e una gara come il derby d'Italia potrà essere un passaggio in più nel percorso per capire, da entrambe le parti, su quali giocatori continuare a puntare e quali, invece, sacrificare sull'altare del mercato.

INTER, NON SOLO PERISIC E ICARDI - In casa nerazzurra la base per il prossimo anno esiste già. Ma inevitabilmente alcuni interpreti di questa stagione sono destinati a lasciare la Pinetina, seppur per motivi diversi. L'attenzione maggiore è incentrata su Mauro Icardi, in Italia seguito dal Napoli oltre che dalla Juventus. Ma è all'estero che MI9 sembra avere maggiore mercato. Proprio come Ivan Perisic: lo scorso anno furono erette barricate per resistere agli assalti dello United, mentre quest'estate difficilmente l'Inter si opporrà alla sua cessione. E lo stesso giocatore non ha mai nascosto la sua voglia di giocare in Premier. Detto dei due casi principali, anche le uscite 'minori' non mancheranno: in difesa con l'arrivo di Godin saluterà Miranda. Sime Vrsaljko tornerà all'Atletico Madrid, Cedric Soares molto probabilmente al Southampton, mentre la posizione di Dalbert resta da valutare. Nel mezzo Matias Vecino resterà salvo diversa volontà del giocatore, mentre Joao Mario non ha mai disfatto le valigie dalla scorsa estate. Roberto Gagliardini piace alla Fiorentina e a tante altre squadre italiane ma molto dipenderà dalla volontà di Spalletti (o chi per lui). Davanti quasi certo l'addio di Antonio Candreva dopo una stagione vissuta ai margini, mentre su Keita Balde pesa come un macigno il diritto di riscatto fissato a 34 milioni. Troppi per le casse nerazzurre, senza lo sconto l'addio è molto probabile.

JUVE, DUE PUNTI INTERROGATIVI OLTRE A KEAN - Se il mercato dell'Inter partirà da Icardi, quello della Juventus avrà come punto focale il nome di Paulo Dybala. Cosa fare con la Joya dopo una stagione con pochi alti e molti bassi? L'Inter osserva interessata e valuta il possibile scambio con Mauro Icardi, ma i nerazzurri sono in ottima compagnia nell'eventuale corsa all'argentino. In difesa partirà Martin Caceres, Andrea Barzagli ha annunciato il ritiro mentre Alex Sandro e Daniele Rugani, nonostante i rinnovi, saranno legati alle eventuali offerte. In caso di proposte fuori mercato immaginare un loro addio non sarebbe un'idea campata per aria. Con la conferma di Allegri sono risalite le quotazioni (legate alla permanenza) di Miralem Pjanic, anche se un'offerta a tre cifre del Real Madrid potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola. In attacco, invece, l'altro grosso punto interrogativo (oltre a Dybala) è Douglas Costa. "Non so se è biondo o moro", ha scherzato Allegri in sala stampa. Ma la sintesi del pensiero è chiara: questa stagione non ha dato il proprio contributo alla squadra (per i motivi che tutti conoscono) e in estate, se dovesse arrivare un'offerta importante, potrebbe salutare. Chiusura con Moise Kean: se come sembra arriverà il rinnovo le tante voci delle ultime settimane scoppieranno come una bolla di sapone. In caso di rottura (improbabile) nelle trattative con Mino Raiola, invece, tutto potrebbe succedere, col contratto in scadenza nel 2020 che costringerebbe la Juve a valutare la cessione per non perderlo a zero.