Derby di Milano per Bergwijn: il PSV lo valuta 40 milioni di euro

E' derby di Milano per l'esterno ventunenne olandese del PSV Eindhoven, Steven Bergwijn. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport: valutato 40 milioni di euro dalla società della Philips, è la scelta per l'eventuale dopo Ivan Perisic per l'Inter ma esterno da Champions per Leonardo. Sul giocatore anche Bayern Monaco e Chelsea.