Di Biagio: "Avuti frequenti contatti con la Roma, ma non per allenarla"

Curiosa dichiarazione dell'ex commissario tecnico dell'Under 21, Luigi Di Biagio, che ai microfoni di Centro Suono Sport ha smentito di essere stato vicino ad allenare la squadra in cui ha fatto la storia da giocatore: "L'ho letto anche io, fa piacere esser accostati alla Roma, posso confermare che ho avuto dei contatti, anche frequenti con la Roma, ma non per allenarla, però non mi fate dire di più per rispetto di chi poi è stato scelto, non mi piace fare questi discorsi pubblicamente (ride, ndr). Dove può arrivare la Roma? A mio giudizio per la Roma arrivare quarta in questo momento è come vincere lo Scudetto. Il carattere di Zaniolo? Nicolò ha avuto qualche momento di appannamento, qualche problemino nelle nazionali, ma ha un'intelligenza e una forza fisica incredibili, ha un talento che può renderlo una stella. Ora lo vedo tornato ai livelli di sei mesi fa. Ho punito Kean e Nicolò per alcuni atteggiamenti sbagliati, piccole cose su cui devono migliorare, ma per il loro bene, situazioni che da professionisti apprenderanno sicuramente, per la loro crescita. Adesso hanno resettato tutto e sono tornati a fare grandi cose. Vedo Nicolò nel cuore del gioco, non deve giocare troppo esterno vicino alla linea, deve stare in mezzo al campo perché lì può fare la differenza".