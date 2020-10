Di Francesco deluso: "Concesso troppi metri. Simeone? Gli ho chiesto di attaccare la porta"

Eusebio Di Francesco è deluso dopo la sconfitta subita dal suo Cagliari nella trasferta di Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico abruzzese a Sky Sport: "Dobbiamo difendere meglio in certi momenti, siamo andati due volte avanti e dovevamo accorciare di più quando sulle loro conclusioni. Abbiamo concesso troppi metri. Abbiamo creato occasioni con qualità e alla fine abbiamo provato a pareggiare in tutti i modi. Mi arrabbio per i gol subiti, conoscevamo le loro qualità e non possiamo prendere gol così, anche in superiorità numerica. Siamo migliorati nel palleggio e nella costruzione, vorrei che difendessimo meglio".

Quali obiettivi si pone una società ambiziosa come il Cagliari?

"Mi è stato chiesto di dare identità alla squadra giocare sempre per vincere ma per farlo dobbiamo stare attenti in difesa. Obiettivi particolari non ce ne sono, dobbiamo migliorare giocando e poi vedremo. Questa squadra crescerà e ha bisogno di farlo anche attraverso queste prestazioni".

Simeone ha già segnato 5 gol in 6 giornate.

"Rispetto al solito è stato poco brillante. Ha preso una botta che ne ha condizionato la prestazione, può fare sicuramente meglio. Ho provato a dirgli che deve attaccare la porta invece di svariare su tutto il fronte d'attacco, sta seguendo i miei consigli e ha segnato anche oggi".

Ti aspetti di più da Marin?

"Deve crescere, viene da un campionato diverse e aveva giocato poco. Ora sta trovando la condizione; oggi era partito bene, poi è calato alla distanza, mentre la scorsa settimana aveva fatto bene. Ci aspettiamo che dia qualità al palleggio".