Di Gennaro: "Juve, Bernardeschi non può giocare terzino. Kulusevski acquisto indovinato"

vedi letture

Ospite de La Domenica Sportiva, Antonio Di Gennaro ha commentato così la prestazione della Juventus dopo il pareggio contro il Verona: "Ne mancano tanti e anche forti alla Juventus. Bernardeschi come terzino mi sembra difficile da attuare, anche perché Sarri lo voleva impiegare come centrocampista ma al di là di come gioca in nazionale, lui nasce come esterno d'attacco. Ci vuole tempo, la Juventus è sì in costruzione ma il tempo come sappiamo non è molto. Credo che ci siano delle certezze perché Kulusevski è un acquisto indovinato, per il dominio che ha sul pallone per come si trova con Dybala e il resto della squadra, mi sembra un giocatore che a parte i gol che fa, è importante per i movimenti che fa. A centrocampo c'è qualcosa da migliorare e poi per questi infortuni di Bonucci e Chiellini dovranno rivedere qualcosa in difesa".