© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima convocazione in Nazionale per il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, chiamato dal CT Mancini insieme ai compagni Meret e Insigne. Ma, come detto, per il classe '93 si tratta della prima volta in azzurro, e per questo il club partenopeo, con un Tweet, si è complimentato con il proprio calciatore: "Congratulazioni Giovanni! 💪🏻

In bocca al lupo per la tua prima avventura in Nazionale maggiore 🇮🇹

💙#ForzaNapoliSempre".