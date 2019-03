© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

David Di Michele, allenatore dell'U16 del Frosinone ed ex giocatore, a 'MC Sport' durante 'Maracanà':

Sabato nell'attacco dell'Italia ci dovrebbe essere Immobile e non Quagliarella...

"Mancini schiererà la formazione migliore in base agli allenamenti svolti in settimana. Ci sono dei giocatori che stanno facendo bene come Quagliarella ma magari adesso il ct sta privilegiando chi c'era prima. Inoltre l'attaccante della Sampdoria può fare la differenza a partita in corso, magari anche questa valutazione è stata fatta".

Tra El Shaarawy e Dzeko chi sacrificheresti adesso?

"Le litigate capitano, i confronti forti possono anche essere sani: ti possono trasmettere qualcosa di importante. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che si litiga all'interno di uno spogliatoio. Adesso sono due giocatori importanti. Nessuno può sostituire Dzeko ed El Shaarawy è in un momento positivo: adesso non cambierei nessuno dei due. Non mi sembra giusto penalizzare qualcuno per una litigata, anche perchè il momento è già critico".