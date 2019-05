Dieci mesi di passione, da Copenaghen alla Champions League

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 26 luglio al 26 maggio passano dieci mesi. Sono quelli che l’Atalanta ha impiegato per raggiungere la Champions League, dal Mapei Stadium al Mapei Stadium, sempre a Reggio Emilia e sempre in casa. Prima contro il Sarajevo, 2-2 il finale, frutto di due disattenzioni dopo il doppio vantaggio. Infine contro il Sassuolo, contemporaneamente padrone e trasfertista, in uno stadio colorato di nerazzurro e il grande spavento per il gol di Berardi: 3-1 il finale, dopo l'espulsione proprio dell'attaccante, poi di capitan Magnanelli. Una storia incredibile, passata da un’eliminazione rocambolesca contro il Copenaghen - doppio 0-0, entrambi ingenerosi - a fine agosto, al quartultimo posto a fine ottobre, quando il calendario recitava Chievo-Atalanta, nona giornata, sei punti di cui due nelle successive sei dopo il Parken.

Sembrava tutto finito, a Bergamo. Nessuno poteva pensare che l’Atalanta retrocedesse, perché c’era una buona dose di sfortuna nelle sconfitte e nei pareggi, tra Roma e Torino, Cagliari e Sampdoria. Però era difficile pensare a una cavalcata del genere, partita proprio con il Chievo e suggellata dalla vittoria contro l’Inter, per 4-1. La doppia sconfitta contro Torino e Milan, poi tredici risultati utili consecutivi. Con Juventus e Napoli (fuori casa), ma pure con le partite - quasi da film - contro Chievo ed Empoli, ipoteticamente tombali verso la corsa al quarto posto. Invece, un po’ per le ultime vicissitudini dell’Inter, parzialmente anche per colpa dei rossoneri, è arrivato un terzo posto che manda Bergamo nella storia, ad affrontare sfide mai viste, forse nemmeno sognate prima dell’ultimo filotto. “Vinceremo il Tricolor”, gridavano due anni fa a Bergamo, stagione conclusa con il quarto posto (che però non dava l’accesso come oggi)… Inutile sottolineare che siano stati eccessivamente positivi, ma pur sempre buoni profeti.