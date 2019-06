Diego Della Valle e i dissidi coi tifosi: "Ci sono anche i cazzari..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stoccata di Diego Della Valle ai tifosi della Fiorentina appena definito il closing per la cessione del club viola a Rocco Commisso. Al termine della trattativa, l'ormai ex patron del club gigliato ha così risposto alla domanda relativa ai recenti dissidi con parte della tifoseria: "Io i tifosi li divido in due categoria, in veri tifosi e nei cazzari. Va via una società supersolida e arriva una società altrettanto solida. Agli altri non voglio nemmeno parlare: saluto Firenze. Grazie e ci vediamo".