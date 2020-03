Differenza reti: nessuno come la Lazio in A. In Europa il PSG fa impressione...

vedi letture

Nessuno come la Lazio, almeno in Italia. Con 60 gol fatti e solo 23 subiti, i biancocelesti possono vantare la migliore differenza reti in Serie A: +33. Una novità assoluta rispetto al passato, quando la squadra di Inzaghi si distingueva sì per un calcio propositivo, ma era anche molto fragile dal punto di vista difensivo. Aspetto diventato un assoluto punto di forza in questa stagione, che al momento non si sa se e come si concluderà. In questa speciale classifica al secondo posto c’è l’Atalanta (a +36), poi la Juve (+26) e l’Inter (+25).

Non è però il miglior dato in Europa, dove - tra i migliori cinque campionati - ci sono tre squadre davanti a quella di Inzaghi. Domina il PSG con una differenza reti sorprendente di +51, poi a scalare troviamo Bayern Monaco (+47), Liverpool (+46) e Manchester City (+37).