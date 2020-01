© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il duello a distanza tra Juventus e Inter, stando a La Repubblica, non si ferma al centrocampo: Kulusevski è andato ai primi, Vidal è un obiettivo importanti per i secondi, e c'è anche una corsa al futuro di Pogba in corso. Ma attenzione anche alla pista laterale sinistro: Marotta cerca da tempo Marcos Alonso, perfetto per il gioco di Conte, ma Paratici può rovinare i piani al collega prendendo Emerson Palmieri. L'addio dell'italo-brasiliano inibirebbe la partenza del compagno di reparto.