Djuricic: "Un giorno il Sassuolo giocherà in Champions League come l'Atalanta"

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato dell'esperienza con Giampaolo alla Samp e poi di quella con De Zerbi oggi: "A Genova mi allenavo bene e pensavo di essere adatto al gioco a rombo di Giampaolo ma stavo quasi sempre in panchina. Nonostante questo non abbiamo mai litigato e in qualche modo posso dire che sia stata la mia fortuna visto che poi sono andato a Benevento e ho conosciuto De Zerbi". Sul suo futuro aggiunge: "Il mio club del cuore resta la Stella Rossa ma parlando sinceramente qui sto benissimo. Non so se fra due o quindici anni, ma sono sicuro che il Sassuolo arriverà in Champions come l'Atalanta. Speriamo di fare in fretta, così ci sarò anche io".