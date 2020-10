Documento? Thuram Jr costretto a googlarsi per entrare a S. Siro nel giorno di Inter-'Gladbach

vedi letture

Siparietto curioso e divertente, a Milano, per il classe '97 Marcus Thuram. Il figlio d'arte, impegnato questa sera contro l'Inter in Champions League col suo Borussia Mönchengladbach, non è stato riconosciuto dagli addetti alla sicurezza di "San Siro" e si è quindi cercato su Google in tempo reale per dimostrare di essere un calciatore professionista dei Fohlen. Immediato il post ironico su Twitter del club tedesco: "Documento, prego? Marcus Thuram si googla", con tanto di risate virtuali e fotonotizia.