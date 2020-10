Domani Atalanta-Ajax, i convocati di Gasperini: torna Gollini, De Roon non recupera

Marten De Roon non ce la fa e non è convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida di domani contro l'Ajax, valida per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Il mister dell'Atalanta sorride comunque per il recupero di Pierluigi Gollini, che torna a disposizione.

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer

CENTROCAMPISTI: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo