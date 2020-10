Domani Celtic-Milan, Laxalt: "Il prestito in Scozia per me è una grande opportunità"

"Sarà una partita complicata, e sarà molto difficile. Mi aspetto una gara aggressiva, sarà bella". Diego Laxalt, giocatore del Celtic, parla così in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Milan. Il prestito al Celtic? Per me è una grande opportunità. Sto facendo il massimo per aiutare la squadra e arriverà il mio momento. Spero di aiutare la squadra".

Le debolezze del Milan? "Ogni squadra ha delle debolezze, ma dobbiamo pensare a noi. Abbiamo preparato la partita seguendo il mister. Non devo essere io a indicare come giocare la partita, dobbiamo seguire lui. Se sarà strano giocare contro i miei amici? Ora la sto preparando come una partita normale, tra qualche giorno potrò rivelare quali siano state le mie emozioni".