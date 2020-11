Domani Inter-Real Madrid, Conte: "Dobbiamo essere bravi a difendere con il coltello tra i denti"

Dopo la conferenza stampa, Antonio Conte si soffermato anche davanti alla telecamere di InterTV alla vigilia di Inter-Real Madrid: "Cosa bisogna fare di diverso rispetto all’andata? Bisogna migliorare nelle situazioni in cui abbiamo preso gol. Sta a me e ai calciatori farlo, stando più attenti, concentrati e avendo più fame. Dobbiamo migliorare perché durante le partite creiamo e facciamo gol, ma dobbiamo essere bravi a difendere con il coltello tra i denti, sporcandoci le mani e facendo fatica anche in fase di non possesso”.