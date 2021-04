Domani Juventus-Parma, D'Aversa: "Affrontare la gara come la partita di Cagliari"

Come si affronta la Juventus? Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha risposto anche a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia: "Si affronta come si è affrontata la partita di Cagliari, di cui sapevamo l'importanza. Noi dobbiamo affrontare ogni singola partita per fare il massimo. Dopo Cagliari si è cercato di ripartire, ora sappiamo che andiamo a fare una partita contro la Juve e sappiamo quanto la tifoseria ci tenga. Dobbiamo andare lì per fare una partita, perché sappiamo l'importanza della partita. La Juve è più forte di noi ma va affrontata con massimo impegno. L'obiettivo è molto difficile ma la matematica non dice che è impossibile".

