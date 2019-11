© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Carlo Ancelotti tornerà a parlare nella giornata di domani. Nonostante il Napoli sia in silenzio stampa, domani il tecnico dei partenopei si presenterà dinanzi ai microfoni della sala stampa di Anfield per rispondere alle domande dei giornalisti presenti e attenersi così alle disposizioni della UEFA, che su questo tema non transige. Appuntamento previsto per le 19. Con Ancelotti prevista anche la presenza di un calciatore.