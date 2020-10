Domani Real Sociedad-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Elmas e Zielinski, c'è Bakayoko

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center in vista del match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello, seduta tattica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Ospina, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.