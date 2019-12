Dominio Inter a San Siro: al 45' è 2-0 con Lukaku e Gagliardini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bastano centoventi secondi all'Inter per indirizzare il primo tempo del Meazza, grazie alle reti di Lukaku e Gagliardini. Inter decisamente superiore rispetto agli avversari, mai pericolosi dalle parti di Handanovic.

Una sola squadra in campo, sin dall'inizio, perché i nerazzurri cercano l'approccio giusto almeno fino al trentesimo, finché Radu si erge come linea Maginot per non far debordare sin da subito gli avversari. Ma il Genoa è preda semplice, in questo periodo, tanto che appena rischia di andare sotto, si sfalda. Candreva scodella in mezzo un pallone per Lukaku che, dimenticato in area, spedisce con una frustata all'angolino per l'1-0. Due minuti dopo lo stesso belga difende il pallone e lo porge a Gagliardini che, da dentro l'area, insacca per la seconda volta grazie a una deviazione di Romero. L'impressione è che la partita sia già praticamente finita.