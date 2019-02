© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Donnarumma è tornato, Gianluigi Donnarumma forse non è mai andato. 150 presenze col Milan, a neanche vent'anni: roba da extraterrestri. E forse non sempre ce ne rendiamo conto. Dopo lo strabiliante approccio con la Serie A, Gigio è cresciuto meno velocemente di quanto ci si attendesse, ha avuto qualche passaggio a vuoto, è rimasto coinvolto nella spinosa vicenda del suo rinnovo contrattuale. Come se fosse un veterano, come se fosse normale per un ragazzo della sua età essere il portiere titolare del Milan, da quattro stagioni ormai. Contro il Cagliari ci ha messo di nuovo lo zampino: due parate strepitose, tutte riflessi e reattività, sulle uniche due occasioni, ma ghiotte, rimediate dai sardi nel 3-0 di San Siro. Nel giorno della presenza numero 150, due squilli in risposta per fugare ogni dubbio: nella grande caccia al nuovo Buffon, c'è un solo concorrente.