Altro fallo di Bennacer, altro rigore, ma stavolta niente gol per la Fiorentina: a San Siro il risultato resta 2-0 in favore dei viola. Il centrocampista argentino atterra in area Castrovilli, dal dischetto stavolta va Federico Chiesa e non Pulgar. Il risultato cambia nettamente: rigore tirato male e Donnarumma che respinge, tenendo a galla i suoi.