Dopo 45' Verona avanti a Ferrara: Pazzo-gol, la SPAL gioca in dieci

Termina col vantaggio dell'Hellas Verona la prima frazione del secondo anticipo della 18esima giornata di Serie A tra scaligeri e SPAL, in corso allo stadio Mazza di Ferrara: di Pazzini la rete che sta decidendo l'incontro, risultato ampiamente meritato, con la SPAL che lascia il campo furiosa con l'arbitro Guida per il rosso a Tomovic e il giallo, qualche minuto dopo, a Strefezza, dopo una reiterata protesta dell'italo-brasiliano.

Tantissimo Verona e pochissima SPAL nei primi venti minuti della sfida delle 15 allo stadio Mazza: i padroni di casa vanno ripetutamente vicini al vantaggio con Faraoni, Zaccagni e soprattutto Rrahmani, sul quale è bravissimo Berisha, lesto a deviare sul fondo il diagonale dell'avversario. Al quarto affondo, ecco il gol: Lazovic non segue il copione ma si accentra e serve in area Pazzini che, dimenticato da Igor, insacca alle spalle di Berisha comodamente. La SPAL prova a scuotersi e a metà frazione si fa finalmente vedere dalle parti di Silvestri: torre di Cionek da calcio d'angolo che libera al tiro Paloschi sul secondo palo, ma l'ex Chievo spedisce a lato. Decisivo il disturbo di Faraoni, tra i migliori in campo. La gara si fa ancor più difficile per gli estensi sul finire del primo tempo: rosso diretto a Nenad Tomovic, autore di una bruttissima entrata a metàcampo su Faraoni, il quale stava rilanciando per allontanare il pericolo dalla propria area di rigore. Violento e insensato l'intervento dell'ex Chievo Verona, che lascia in inferiorità la propria squadra per quasi un'ora di gioco.