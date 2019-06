Dopo D'Aversa, Faggiano: piano triennale e 25 milioni, il Parma c'è

© foto di Andrea Cantini

Il Parma rilancia e raddoppia: con un budget per il calciomercato raddoppiato rispetto all'anno passato, (da 12 a 25 milioni) che consentirà al direttore sportivo Faggiano un calciomercato da squadra media, ma con l'obiettivo di garantirsi la Serie A il prima possibile, niente di più (né di meno). Un triennale firmato da poche ore, così come la scorsa settimana era accaduto con il tecnico Roberto D'Aversa, un sintomo evidente di come il club ducale abbia intenzione di fare le cose sul serio, abbandonando il mercato improvvisato e costruito sui prestiti messo in cantiere nella scorsa estate, quando la situazione societaria e le incertezze improvvise causate dalla parte cinese avevano costretto il club a fare di necessità virtù.

L'estate 2019 è partita in modo del tutto diverso: rinnovo per tecnico e ds, con nomi ambiziosi e importanti accostanti alla squadra ducale, pronta a sfruttare ancora gli ottimi canali con Inter e Napoli. Sono partiti calciatori importanti, ma la sensazione è che chi arriverà avrà uguale o superiore livello, perché il Parma ha deciso di fare le cose sul serio. Con una bella iniezione di ottimismo e programmazione, per convincere anche i tifosi più critici ad apprezzare un progetto, quello nato dagli imprenditori locali del parmigiano, che pur se finalizzato alla ricerca di un partner forte, ha già più volte dimostrato la propria bontà, cosa che punta a rifare anche nei mesi a venire.